Karapınarda geleneksel çocuk oyun şenlikleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karapınarda geleneksel çocuk oyun şenlikleri - Son Dakika

Karapınarda geleneksel çocuk oyun şenlikleri

7 saat önce

Karapınar ilçesinde "Geleneksel Çocuk Oyun Şenlikleri" başladı.

Karapınarda geleneksel çocuk oyun şenlikleri, System.String[]

Karapınar ilçesinde "Geleneksel Çocuk Oyun Şenlikleri" başladı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk Spor Salonu'nda devam eden şenlik, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü açılışta yaptığı konuşmada, "Eskiden mahallelerde çocuklar arasında sıkça oynanan oyunlardan mendil kapmaca ve kaleli yakan top, Çocuk Oyunları'nda okullar arasında oynanan bir turnuvaya dönüştü. Bu oyunları unutturmamalıyız." dedi.


Oyun ve çocuğun ayrılmaz ikili olduğunu belirten Müdür Önal şunları söyledi:

"Mendil kapmaca, kaleli yakan top turnuvalarına ilkokul ve ortaokul 3.4.5.6. ve 7. sınıf kategorilerinden öğrenciler katıldı. Erkekler ve kızlar kategorilerinde 13 takımın yer aldığı turnuva, önümüzdeki günlerde sonuçlanacak. Günümüzde ile iletişim çağı oyun sözcüğünün anlamı da değiştirmiştir. Çocuklarımız İnternet oyunlarından daha çok bu oyunlara yönlendirmeliyiz. Evlatlarımız zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sanal ortamlardan kurtarmak ve onların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler içinde 'eğlenerek' yetişmesini sağlamak amacıyla 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri' önem kazanmıştır."

Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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