Karapınarlı çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karapınarlı çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karapınarlı çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı

15 dakika önce

Karapınar Ziraat Odası tarafından Akçayazı Mahallesi'nde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Karapınarlı çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Karapınar Ziraat Odası tarafından Akçayazı Mahallesi'nde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.


Toplantı Akçayazı Mahallesi Yeniyayla muhtarlı binasından gerçekleştirildi.


Ziraat Odasının danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu üreticilere, "Hububat ve baharlık ürünlerin yetiştirilmesinde dikkat edilecek" hususlar konusunda sunum yaparak üreticilere, "Ekim öncesi iyi bir toprak hazırlığı yapılması gerekir. Toprak analizi ve buna analize göre gübre kullanımı gerekir. Çeşit seçiminde iklim ve toprak istekleri göz önünde bulundurmalıdır." dedi.

Daha sonra TARSİM Konya Bölge Müdürü M.Halis Kaymak da Tarla ve Hayvancılık sigortaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantı sonunda Soylu üreticilerden gelen soruları cevapladı.

Süleyman Soylu, Karapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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