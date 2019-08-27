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Karapınarlı çocuklar sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

34 dakika önce

Karapınar ASEM (Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri) Müdürlüğü tarafından yaz kursuna katılan çocuklara "Sağlıklı yaşam için pedal çevir" etkinliği düzenledi.

Karapınarlı çocuklar sağlıklı yaşam için pedal çevirdi, System.String[]

Karapınar ASEM (Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri) Müdürlüğü tarafından yaz kursuna katılan çocuklara "Sağlıklı yaşam için pedal çevir" etkinliği düzenledi.

Atatürk Stadyumu'ndaki etkinliğe katılan Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka da çocuklarla birlikte bisiklete binerek, pedal çevirdi.


ASEM Müdüresi Dudu Sağlamer, düzenlenen etkinlikle amaçlarının çocukların fiziksel aktivite yapmalarını ve hareket etmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

Sağlamer, "Farkındalık adına bu güzel etkinliği düzenledik. Çocuklarımızın sağlık yaşamlarına destek olmak istedik. Onların sağlıklı yaşamları için küçük yaşlarda yönlendirme adına faaliyetimizin yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu etkinliğimizle sağlıklı yaşama dikkat çekmek istedik. Bizlerle birlikte bu etkinliğine katılan belediye başkanımız Mehmet Yaka'ya teşekkür ediyorum." dedi.

Çocuklarla birlikte pedal çeviren Başkan Yaka da "Hareketsiz toplum olmamak için ve sağlıklı yaşamak adına yapılan etkinliğimiz faydalı geçti. Çocuklarımız hem eğlendi hem de sağlıklı yaşam için pedal çevirdi. Günlük yaşamımızda mutlaka bisiklete binmeliyiz." diye konuştu.

Mehmet Yaka, Karapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:10 Kaynak: AA
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