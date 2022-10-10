TÜGVA Karapınar İlçe Temsilcisi Rasim Doğan, "Gençlerimize tarihi bilinci verilmesi anlamında bu geziler çok önemli. Gençlerimize değer veriyoruz. Bu gezinin düzenlemesinde ve gençlik çalışmalarına katkı veren TÜGVA Konya şubesi başkanımız Veli Vural'a teşekkür ediyorum." dedi.???????

Kaynak: AA

Karapınar, Hisarcık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karapınarlı öğrencilere İstanbul gezisi - Son Dakika

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