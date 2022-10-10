Karapınarlı öğrencilere İstanbul gezisi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karapınar İlçe Temsilciliği, orta öğretim öğrencilerine yönelik İstanbul gezisi düzenledi.
Ayasofya Camisi, Sultanahmet Camisi, Gülhane Parkı, Yerebatan Sarnıcı Müzesi, Dikilitaş, Çemberlitaş sütunu gibi tarihi yerleri gezen öğrenciler İstanbul'u görmenin mutluluğunu yaşadı.
TÜGVA Karapınar İlçe Temsilcisi Rasim Doğan, "Gençlerimize tarihi bilinci verilmesi anlamında bu geziler çok önemli. Gençlerimize değer veriyoruz. Bu gezinin düzenlemesinde ve gençlik çalışmalarına katkı veren TÜGVA Konya şubesi başkanımız Veli Vural'a teşekkür ediyorum." dedi.???????
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