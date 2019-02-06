Son Dakika Haberleri: Karapınarlılar, Bakan Kurum'a Teşekkür Etti

Karapınarlılar, Bakan Kurum'a Teşekkür Etti

36 dakika önce

Konya Karapınarlılar Derneği (KARDER) Başkanı Fikret Danış, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Karapınarlılar, Bakan Kurum'a Teşekkür Etti, System.String[]
Konya Karapınarlılar Derneği (KARDER) Başkanı Fikret Danış, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.


Bakan Kurum, Konya'da faaliyet gösteren derneklerine 240 metrekare bina tahsis edildiğini söyledi.

Karapınar Belediye Meclis toplantısında Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile görüşen KARDER Başkanı Danış, önümüzdeki günlerde yeni binalarına taşınacaklarını söyledi.

Dernek Başkanı Danış, "Ekim ayında Karapınarlı Bakan Kurum'a sorunumuzu ilettik. Kendisi bu konuda bize destek verdi. Belediye Meclis toplantısında binası tarafımıza tahsis edileceği ve bütün prosedürlerin yapıldığı kaydedildi. Konya Şato Form mevkisinde 4 odalı ve 240 metre kare daire tarafımıza verildi. Bakanımız Kurum ile Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:33 Kaynak: AA

Mehmet Yaka, Murat Kurum, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum

Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:09:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karapınarlılar, Bakan Kurum'a Teşekkür Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]