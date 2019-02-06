Karapınarlılar, Bakan Kurum'a Teşekkür Etti
36 dakika önce
Konya Karapınarlılar Derneği (KARDER) Başkanı Fikret Danış, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.
Konya Karapınarlılar Derneği (KARDER) Başkanı Fikret Danış, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.
Bakan Kurum, Konya'da faaliyet gösteren derneklerine 240 metrekare bina tahsis edildiğini söyledi.
Karapınar Belediye Meclis toplantısında Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile görüşen KARDER Başkanı Danış, önümüzdeki günlerde yeni binalarına taşınacaklarını söyledi.
Dernek Başkanı Danış, "Ekim ayında Karapınarlı Bakan Kurum'a sorunumuzu ilettik. Kendisi bu konuda bize destek verdi. Belediye Meclis toplantısında binası tarafımıza tahsis edileceği ve bütün prosedürlerin yapıldığı kaydedildi. Konya Şato Form mevkisinde 4 odalı ve 240 metre kare daire tarafımıza verildi. Bakanımız Kurum ile Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:33 Kaynak: AA
Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut
Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum
Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı
İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor