Karapürçek'te Başpehlivan Orhan Okulu

Karapürçek Yağlı Güreşleri'nde, finalde Fatih Atlı'yı yenen Orhan Okulu 'Başpehlivan' unvanını elde etti.



Anadolu'nun er meydanı Karapürçek Yağlı Güreşleri'nde nefes kesen mücadeleler yaşandı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da ev sahibi olarak güreşleri gün boyunca izledi.



Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce güreşçinin katılımıyla gerçekleşen Karapürçek Yağlı Güreşleri'nde, güçlerini er meydanında gösteren güreşçiler gün boyu süren müsabakalarda rakiplerini elemeye çalıştı. Sabahın erken saatlerinde miniklerin güreşleriyle başlayan müsabakalar, öğleden sonra Büyükler, Başaltı ve Başpehlivanların güreşleri ile devam etti. Karapürçek Güreş Alanı'nda rakipleriyle kıyasıya mücadeleler sergileyen güreşçiler, güreş severlere güzel bir gün yaşattı. Final maçında ise heyecan doruğa ulaştı. Rakibinin sırtını yere getirmek için uzun süre mücadele eden Orhan Okulu ve Fatih Atlı, tribünlere coşku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 45 dakika süren final müsabakasında zafer Orhan Okulu'nun oldu. Okulu'nun kemerini ve madalyasını AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı takdim etti. Başpehlivanlık müsabakalarında Fatih Atlı ikinci, Nedim Gürel ve Salih Erinç ise üçüncü oldu.



İşitme engelliler er meydanında



Daha önce Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda başarıyla mücadele etmiş, Olimpiyat'larda ringe çıkmış ve bayrağımızı defalarca göndere çektirerek büyük başarılara imza atmış olan işitme engelli milli sporcuların mücadelesi, yağlı güreşlerin en ilgi çeken bölümü oldu. Kıran kırana geçen mücadeleler, seyircilerin desteği ve tezahüratlarıyla daha da renklendi. Güreşçilerin vücutlarına sürülen yağ ve sıcağın etkisiyle iyice zorlaşan müsabakalar, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.



Asıl Balcı: "Ata sporumuz olan güreşi hemşehrilerimiz ile tekrardan buluşturmanın gururunu yaşıyoruz"



Karapürçek Yağlı Güreşleri'ni halk ile tekrardan buluşturmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "5 yıl aradan sonra yeniden Karapürçek Yağlı güreşlerini başlattık. Ata sporumuz olan güreşi hemşehrilerimiz ile tekrardan buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün bin 200'e yakın güreşçi vatandaşlarımız ile buluşacak. Bir ilki daha yaptık bugün. 25 tane işitme engelli sporcumuz burada güreş için er meydanına çıktı. Buda bir ilk olacak Türkiye'de. Bundan sonra yağlı güreşleri halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Mücadeleler nefes kesti



Teşvik Boyu, Deste Küçük Boy, Deste Orta Boy, Deste Büyük Boy, Küçük Orta Küçük Boy, Küçük Orta Büyük Boy, Küçük Orta Boy, Baş Altı Boy ve Baş Boyu gibi kategorilerde sınıflandırılan bin 200 güreşçi, sabahın erken saatlerinden itibaren er meydanında birbirlerinin sırtını yere getirmek için mücadele ettiler. Kıran kırana geçen mücadelelerde heyecan doruğa ulaşırken, tribünlerdeki coşku ve heyecan bir an olsun eksilmedi. İzleyicileri coşturmak için hiç ara vermeden çalan davul ve zurna ekibi ise güreşlere ayrı renk kattı.



Binlerce Ankaralı'nın katıldığı güreşleri izleyenler arasında, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara Milletvekilleri Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız, Emrullah İşler ve Nevzat Ceylan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcıları Gültekin Gündüz, Hatice Çakmak, Ahmet Özbek, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Çorum Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Paraguay Büyükelçisi Luis Alberto Castiglioni ile Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Koordinatörü Süreyya Yoğurtçu da yer aldı. Yağlı güreşlerin olmazsa olmazı güreş ağalığı ise yapılan açık artırmada işadamı Erdal İpek'in oldu. - ANKARA