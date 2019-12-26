Karapürçek'te iki kişiyi silahla yaralayan firari yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karapürçek'te iki kişiyi silahla yaralayan firari yakalandı - Son Dakika

Karapürçek'te iki kişiyi silahla yaralayan firari yakalandı

6 saat önce

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde arazi anlaşmazlığı sonucu iki kişiyi silahla yaralayan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Karapürçek'te iki kişiyi silahla yaralayan firari yakalandı, System.String[]

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde arazi anlaşmazlığı sonucu iki kişiyi silahla yaralayan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.


Olay, 20 Temmuz 2019 tarihinde Karapürçek ilçesi Kanlıçay Mahallesinde arazi anlaşmazlığı sebebi ile çıkan tartışma sonrasında meydana gelmişti. M.A. isimli şahıs Ş.Ç. ve oğlu R.Ç'yi silahla yaralayarak firar etmişti. Bir duyumu değerlendiren JASAT Geyve ile Karapürçek arasında bulunan Karakuz mevki'inde M.A. isimli şahsın ormanlık alanda bir kulübede saklandığını tespit edildi. Geyve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timlerinin de destek verdiği operasyonda M.A. isimli şahıs üzerinde 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. M.A. isimli şahıs on ayrı mahkeme kararı ile arandığı, yaklaşık altı yıldır firari durumda olduğu öğrenildi.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından önce Geyve Adliyesine çıkartılan M.A., daha sonra başka bir dava için Akyazı Adliyesine çıkartıldı. Adli işlemler sonucunda M.A., çıkarılmış olduğu mahkeme tarafından tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Karapürçek, Jandarma, Sakarya, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu
Özel kıyafetli kuyumcu hırsızı suçüstü yakalandı Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:42 BM Raportörü Callamard: Kaşıkçı cinayetinde beyin takımına ulaşılamadı - Son Dakika Haber
19:42 Hint ve Pakistan askerleri Keşmir'de çatıştı: 6 asker öldü - Son Dakika Haber
19:32 Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini avlayanlar aranıyor - Son Dakika Haber
19:25 TEM'de aracından inen sürücüsün ölümüne neden olan tır şoförü tutuklandı - Son Dakika Haber
19:23 17 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası - Son Dakika Haber
17:45 Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Son Dakika Haber
17:29 Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 19:53:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karapürçek'te iki kişiyi silahla yaralayan firari yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]