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Karapürçek'teki kavgaya ilişkin gözaltına alınan 27 kişi salıverildi
6 saat önce
Karapürçek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:34 Kaynak: AA
Karapürçek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Teketaban Mahallesi'nde 11 Kasım'da bir kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı tespit edilen 13 kişiyi gözaltına aldı.
Ekipler, bugün de cumhuriyet savcısının talimatıyla firari 14 kişinin daha şüpheli müşteki sıfatıyla ifadesini aldı.
İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.
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