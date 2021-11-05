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KARAR MAHKEMEDEN DÖNMÜŞTÜ; SEVGİLİSİNE KIZGIN YAĞ DÖKEN SANIĞA YENİDEN 14 YIL HAPİS - Son Dakika

KARAR MAHKEMEDEN DÖNMÜŞTÜ; SEVGİLİSİNE KIZGIN YAĞ DÖKEN SANIĞA YENİDEN 14 YIL HAPİS

05.11.2021 12:25

Küçükçekmece'de 2019 yılında cezaevinden izinli çıktıktan sonra birlikte yaşadığı Kübra Tayfur'un (32) vücuduna ve yüzüne kızgın yağ attığı iddiasıyla yargılanan Ersin Ülker (40) hakkında ikinci kez karar verildi.

Küçükçekmece'de 2019 yılında cezaevinden izinli çıktıktan sonra birlikte yaşadığı Kübra Tayfur'un (32) vücuduna ve yüzüne kızgın yağ attığı iddiasıyla yargılanan Ersin Ülker (40) hakkında ikinci kez karar verildi. Daha önce sanık Ülker hakkında verilen 14 yıl hapis cezası onanmamış, istinaf dosyayı tekrar mahkemeye göndermişti. Mahkeme heyeti sanık Ülker'in 2 ayrı suçtan toplamda yeniden 14 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Bakırköy 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ersin Ülker cezaevinden duruşmaya getirilirken taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi, mağdur Kübra Tayfur'un yüzünde sabit iz kalıp kalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmadığı gerekçesiyle dosyayı mahkemeye geri göndermişti. Dosyanın geri gelmesinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan müştekinin yüzünde sabit iz niteliğinde sürekli değişiklik olmadığı yönünde rapor geldi. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanığın suç tarihinde müştekinin evine gece vakti girerek müştekinin yüz bölgesine ve vücudunun çeşitli bölgelerine kızgın yağ döktüğünü ve ayrıca bıçakla yaraladığını belirtti. Ayrıca savcı mütalaasında müştekinin yaralanma niteliği dikkate alındığında sanığın eyleminin öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğuna yer verdi. Savcı sanığın öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar ve gece konut dokunulmazlığının ihlali suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

SON SAVUNMASINI YAPTI

Tutuklu sanık Ersin Ülker son savunmasında "Namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum o eve ne camdan ne balkondan girdim. 3 gündür zaten evdeydim. Kübra hastaneden taburcu olunca yanıma geldi. Niye yaptın dedim çok kızgındım dedi. Yemin ediyorum üzerime atılan büyük bir iftiradır. Allah'tan korkusu varsa gelsin gerçekleri söylesin." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl hapis cezası, konut dokunulmazlığının ihlali suçundan ise 2 yıl hapis cezası verdi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ersin Ülker'in 15 Eylül 2019 tarihinde müşteki Kübra Tayfur'un evine izinsiz bir şekilde bıçakla girdiği belirtildi. Ülker'in çaydanlık içerisinde yağ kaynattığını ve kızgın yağı Tayfur'un yüzüne döktüğü anlatılan iddianamede Ülker hakkında "Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

KARAR MAHKEMEDEN DÖNMÜŞTÜ; SEVGİLİSİNE KIZGIN YAĞ DÖKEN SANIĞA YENİDEN 14 YIL HAPİS
KARAR MAHKEMEDEN DÖNMÜŞTÜ; SEVGİLİSİNE KIZGIN YAĞ DÖKEN SANIĞA YENİDEN 14 YIL HAPİS
KARAR MAHKEMEDEN DÖNMÜŞTÜ; SEVGİLİSİNE KIZGIN YAĞ DÖKEN SANIĞA YENİDEN 14 YIL HAPİS
KARAR MAHKEMEDEN DÖNMÜŞTÜ; SEVGİLİSİNE KIZGIN YAĞ DÖKEN SANIĞA YENİDEN 14 YIL HAPİS

Adli Tıp Kurumu, Küçükçekmece, Mahkeme, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAR MAHKEMEDEN DÖNMÜŞTÜ; SEVGİLİSİNE KIZGIN YAĞ DÖKEN SANIĞA YENİDEN 14 YIL HAPİS - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARAR MAHKEMEDEN DÖNMÜŞTÜ; SEVGİLİSİNE KIZGIN YAĞ DÖKEN SANIĞA YENİDEN 14 YIL HAPİS - Son Dakika
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