Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayanlara para verilecek - Son Dakika

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayanlara para verilecek

04.05.2021 08:03
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayanlara para verilecek, System.String[]

Akdeniz ve Ege'de bolca görülen ve istilacı tür olan balon balığını avlayanlara yönelik olarak ücret ödemesi yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Balon balığının Lagocephalus Sceleratus türünden 500 bin taneye kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyon adete kadar 0.50 lira ücret ödemesi yapılacak. Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanacak.

İstilacı balıktürlerinden balon balığının avlanmasına yönelik teşvik verilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Balon balığının Lagocephalus Sceleratus türünden 500 bin taneye kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyon adete kadar 0.50 lira ücret ödemesi yapılacak.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayanlara para verilecek

BALIKLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Avlanan balıklar sayesinde Balon balığı varlığı azaltılırken balıkların ekonomiye kazandırılması da sağlanacak. Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021, 2022, 2023 yılı tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanacak.

RUHSAT SAHİBİ BALIKÇI GEMİLERİ AVLAYABİLECEK

Balon balıklarının avlamasını ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti yapan balıkçılar gerçekleştirebilecek.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayanlara para verilecek

ÖDEMELER ZİRAAT BANKASI'NDAN

Avcılığı yapan ve paraya hak kazanan balıkçılar paralarını Ziraat Bankası'ndan alacak. Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler gerçekleştirilemeyecek.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayanlara para verilecek

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Son Dakika Ekonomi Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayanlara para verilecek - Son Dakika Ekonomi


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