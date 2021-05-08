Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı - Son Dakika

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı

08.05.2021 09:29

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alınarak yerine Mustafa Tuzcu atandı.

Geçtiğimiz ay Kabine revizyonu sonrası görevinden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ardından yardımcısı da görevden alındı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına ilişkin karara göre; Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur yerine Mustafa Tuzcu getirildi.

MUSTAFA TUZCU KİMDİR?

1979 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Tuzcu, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Tuzcu, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi ile Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu'nda yüksek lisans, Orta Doğu Teknik Ünivesitesi'nde (ODTÜ) doktora eğitimi aldı. Uluslararası Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığı, OECD İstanbul Rekabetçilik Merkezi Müzakereleri Başmüzakereciliği, G20 Dönem Başkanlığı Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu Başkanlığı, Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Ticaret Başmüşavirliği, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Tuzcu, evli ve 3 çocuk babası.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı

Ruhsar Pekcan, Işık Yılmaz, Ticaret, Gazete, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı - Son Dakika Ekonomi


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