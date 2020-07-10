Karar sonrası ayasofya önünde toplanmalar başladı (2) - Son Dakika

Karar sonrası ayasofya önünde toplanmalar başladı (2)

Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL DHADanıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde toplanmalar başladı.

Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL DHA

Danıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde toplanmalar başladı. Ellerinde Türk Bayrakları bulunan çok sayıda kişi, dua edip tekbir getiriyor. Her geçen zaman kalabalık artıyor.Ayasofya önüne ellerinde Türk bayrağı ile gelenler dua etti. Ayşe Alkan, "Ayasofya bizim, Ayasofya İslam'ın, Ayasofya kıl hakkı. Şu anda heyecandan titriyorum. İnanılmaz yoğun duygular içindeyim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sadece   ağlamak istiyorum, hüngür hüngür ağlamak istiyorum.  Yargının böyle bir karar vereceğini bekliyorduk, umuyorduk. Ellerini vicdanlarına koyarak böyle bir karar vereceklerini biliyorduk. Hazırlıklı gelmiştik. Evde duramadım, 'muhakka burada olmalıyım' dedim. Bu ana şahit olmalıyım. Rabbim de nasip etti" dedi.

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Ayasofya, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karar sonrası ayasofya önünde toplanmalar başladı (2) - Son Dakika
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22:57
Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
19:39
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