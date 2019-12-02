Son Dakika Haberleri: "Karar" tiyatro oyunu Mardin'de sahnelendi
Son Dakika Güncel 'Karar' tiyatro oyunu Mardin'de sahnelendi - Son Dakika

"Karar" tiyatro oyunu Mardin'de sahnelendi

6 saat önce

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle "Karar" tiyatro oyunu Mardin'de seyirci ile buluştu.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle "Karar" tiyatro oyunu Mardin'de seyirci ile buluştu.

Atatürk Kültür Merkezinde, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca sahnelenen oyun büyük ilgi gördü.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın da seyrettiği, Ferdinand Van Schirach'in yazdığı Haldun Ulvi Alacakaptan çevirisini yaptığı "Karar" adlı oyun, Çağdaş Umut Tanyolu tarafından yönetiliyor.

Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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