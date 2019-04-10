Kararı Beğenmeyince Hakime Saldırmaya Kalktı

DÜZCE 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada babasına hakaret eden kişiye verilen cezayı yeterli görmeyen K.A., hakime saldırmaya çalıştı.

DÜZCE 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada babasına hakaret eden kişiye verilen cezayı yeterli görmeyen K.A., hakime saldırmaya çalıştı. Bir avukat K.A.'ya engel olurken, polis hakime saldırmaya çalışan kişiyi gözaltına aldı.



Olay, Düzce 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde meydana geldi. D.A., F.N.'nin kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme, F.N.'ye 3 bin lira para cezası verirken, hükmün ertelenmesine karar verdi. Bunun üzerine müşteki D.A.'nın oğlu K.A. kararı beğenmeyerek duruşma salonunun önünde bağırmaya başladı. Polislerin engellemeye çalıştığı K.A., polislerin elinden kurtularak duruşma salonuna bulunan hakimin üzerine koşmaya başladı. K.A.'nın hakime doğru koştuğunu gören duruşma salonunda bulunan avukat Ata Hazar Çınarlı, üzerine atlayarak durdurdu. K.A. daha sonra polisler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Zce

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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