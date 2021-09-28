Kararı duydu, cezaevinde intihar etti - Son Dakika

Kayseri'de üzerinde 1.25 gram bonzai, 5.75 gram metamfetamin maddesi ile evinde yapılan aramalarda 0.70 gram metamfetamin maddesi bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapmakla yargılanan sanığa 15 yıl hapis 30 bin TL'de para cezası verildi. Karar sonrası cezaevine götürülen sanık burada kendini asarak yaşamına son verdi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.B. ve avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanık M.B.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık M.B., kendisinin muhbir olduğunu ve polis ekipleri ile uyuşturucu ticareti yapan sanıkları yakalattığını söyledi. Uyuşturucu ile hiçbir alakasının olmadığını söyleyen M.B., mahkeme heyetinden beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.B.'ye 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin TL de adli para cezası verdi.

Karar sonrası gittiği cezaevinde yaşamına son verdi

Mahkeme heyetinin kararını açıklamasından sonra 15 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü M.B., Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Burada psikolojik bunalıma giren M.B., burada kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay

19 Nisan 2021 tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, M.B. aracı ile Terminal istikametine gittiği sırada polis ekipleri tarafından durduruldu. Burada polis ekiplerinde kaçan M.B., siyah poşet içerisindeki 5.75 gram metamfetamin maddesini yere attı. Daha sonra polis ekipleri M.B.'yi yakalayarak üst araması yaptı. Üst aramasında 1.25 gram bonzai maddesi bulundu. Polis ekipleri zanlı M.B.'yi gözaltına alarak karakola götürürken, M.B.'nin evinde yapılan aramada da 0.70 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. - KAYSERİ