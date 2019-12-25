Kararın gerekçesinde, Şule Çet'in cinsel saldırı sonrası Aksu tarafından darbedildiği, öldüğü... - Son Dakika

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Kararın gerekçesinde, Şule Çet'in cinsel saldırı sonrası Aksu tarafından darbedildiği, öldüğü...
6 saat önce
Kararın gerekçesinde, Şule Çet'in cinsel saldırı sonrası Aksu tarafından darbedildiği, öldüğü kanaatine varıldıktan sonra aşağıya atıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:56 Kaynak: AA
Kararın gerekçesinde, Şule Çet'in cinsel saldırı sonrası Aksu tarafından darbedildiği, öldüğü kanaatine varıldıktan sonra aşağıya atıldığı belirtildi.
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