"Kararlılığımız son derece kesin"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Doğu Akdeniz'deki olayı biliyorsunuz. Özellikle güney tarafın yasal olmayan yollarla hakimiyet alanı iddiasıyla yürüttüğü sondaj faaliyetlerine Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı bölgesinde ve yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yaptığımız çalışmalardır bunlar. Bu çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Büyük Çamlıca Camisinde bayram namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Oktay, konuşmasının başında görev başında olan güvenlik görevlilerinin, jandarmanın, emniyet güçlerinin, polislerin, 112 Acil'de görev yapan sağlık personelinin, itfaiye, AFAD, Kızılay gibi tüm kuruluşların çalışanlarının ve Hac farizasını yerine getiren hacıların bayramını tebrik etti.

Türkiye'nin güzel günlerden geçtiğini ifade eden Oktay, son bir yılda ekonomik anlamda ve sonrasındaki döneme bakıldığında hepsinin geride bırakıldığını, enflasyonun düşmeye başladığını, faizlerin ciddi boyutta düştüğü ve düşmeye devam edeceği söyledi.

"Türkiye yeni bir şahlanış döneminin başında"

Oktay, özellikle canlanması arzu edilen sektörlerle ekonominin canlandığı bir yıl olduğunu, terörle mücadelede de hem içeride hem dışarıda son derece başarılı bir şekilde devam edilen bir yıl yaşandığını vurgulayarak, "Böyle bir günde bayramı kutluyor olmamız hepimize mutluluk veriyor. Biz şunu söylüyoruz sürekli. Türkiye yeni bir şahlanış döneminin başında. İnşallah yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemizle birlikte de gördük ki son bir yıl içerisinde normal şartlarda yıllar sürebilecek bir olayı çok hızlı bir şekilde geride bıraktık. Çok umutla, ümitle ve güvenle bütün bir millet olarak önümüze bakıyoruz. Tüm milletimizin bayramını tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin düzenlemenin sorulması üzerine Oktay, şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısından sonra yaptığı açıklamadan sonra yaptığımız bir birinci yıl değerlendirme çalışmalarıydı. Çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu vesiyle yasama, yargı ve yürütmenin tüm organları merkez ve yerel olarak da çok ciddi bir değerlendirmeyle bir yılın muhasebesini yapmış olduk. Şu andaki bizim bütün gayretimiz bundan sonraki yıllarda da Cumhurbaşkanlığı Sisteminin çok güçlü bir şekilde sorunların üstesinden gelme kabiliyeti var. Bunun önünü açmayla alakalı bir şeydir bu. Türkiye'nin önünü açmayla alakalıdır. Çalışmamızın da sonuna geldik. Cumhurbaşkanımıza konuyu arz edecek aşamadayız."

Fuat Oktay, "Kıbrıslı vatandaşlara mesajınız var mı?" sorusunu, "Kıbrıslı vatandaşlarımızın da bayramını tebrik ediyorum. Biz zaten onlarla sürekli içeyiz. Gönül birlikteliğimiz var. Hedef birlikteliğimiz var. Umut ve ümit birlikteliğimiz var aslında." diye yanıtladı.

"Zeytin dalını her zaman uzatıyoruz"

Yavuz Sondaj Gemisi'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarının hatırlatılması üzerine ise Oktay, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'deki olayı biliyorsunuz. Özellikle güney tarafın yasal olmayan yollarla hakimiyet alanı iddiasıyla yürüttüğü sondaj faaliyetlerine Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı bölgesinde ve yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yaptığımız çalışmalardır bunlar. Bu çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. Şu an da zaten Fatih de Yavuz da Barbaros da bölgede. Oruç Reis de bölgeye geçiyor. Bu noktadaki kararlılığımız son derece kesin. Yunanistan'da yeni bir hükümet kuruldu. İlk arayan, tebrik eden Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Bir zeytin dalı uzatmaksa, zeytin dalını her zaman uzatıyoruz ama bu Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliğine ve de kaynakların adil paylaşımına dayalı bir çözüm önerisi. Türkiye sürekli bunun arkasında olmuştur, bugünden sonra da bunun arkasında olacaktır. Kararlıdır Türkiye, hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili sonuna kadar hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir. Hem sondaj faaliyetlerini devam ettirmekle ilgili hem de çözüm süreci boyutunda da Kıbrıs Türkünün eşit ve adil kaynakların paylaşımı noktasında kararlılığını sürdürecektir. Bununla ilgili ortak komite kurulması çerçevesinde teklifimiz hala masadadır."

