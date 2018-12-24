Son Dakika Haberleri: Kararname imzalandı, ABD'nin çekilmesi birkaç hafta sürecek

Kararname imzalandı, ABD'nin çekilmesi birkaç hafta sürecek

15 dakika önce

ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD ordusunun Suriye'den çekilmesine dair kararnameyi imzaladı.

Kararname imzalandı, ABD'nin çekilmesi birkaç hafta sürecek, System.String[]
ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD ordusunun Suriye'den çekilmesine dair kararnameyi imzaladı. ABD basınında yer alan haberlere göre çekilmenin gelecek haftalarda başlayacak ve birkaç hafta sürecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:33 

Suriye, James Mattis, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin Suriye'den Çekilmesini İçeren Kararnameyi İmzaladı

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