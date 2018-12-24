Kararname imzalandı, ABD'nin çekilmesi birkaç hafta sürecek
15 dakika önce
ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD ordusunun Suriye'den çekilmesine dair kararnameyi imzaladı.
ABD Savunma Bakanı
Mattis, ABD ordusunun Suriye
'den çekilmesine dair kararnameyi imzaladı. ABD basınında yer alan haberlere göre çekilmenin gelecek haftalarda başlayacak ve birkaç hafta sürecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü
ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin Suriye'den Çekilmesini İçeren Kararnameyi İmzaladı
Genç MÜSİAD, Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
Sosyete Kasabı Nusret Gökçe, Aile Fotoğrafını Takipçilerinin Beğenisine Sundu