Kararnamedeki tek kadın vali İnci Sezer Becel DHA'ya konuştu - Son Dakika

Kararnamedeki tek kadın vali İnci Sezer Becel DHA'ya konuştu

VALİLER Kararnamesi çerçevesinde Çatalca Kaymakamı'yken Nevşehir Valisi olarak görevlendirilen İnci Sezer Becel, "Tabii kadınların bu tür görevlerde özellikle yönetim kademelerinde olması da son derece önemli. Bu da üzerimizdeki yükümlülüğü ve sorumluluğu biraz daha artırıyor.

Kararnamedeki tek kadın vali İnci Sezer Becel DHA'ya konuştu, System.String[]
- VALİLER Kararnamesi çerçevesinde Çatalca Kaymakamı'yken Nevşehir Valisi olarak görevlendirilen İnci Sezer Becel, "Tabii kadınların bu tür görevlerde özellikle yönetim kademelerinde olması da son derece önemli. Bu da üzerimizdeki yükümlülüğü ve sorumluluğu biraz daha artırıyor. Kız çocuklarımıza, kadınlarımıza daha yakın olmak, rol model olmak, geleceklerinin şekillenmesinde örnek olma noktasında bir sorumluluk yüklüyor" dedi.

Valiler Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi yapıldı. Listede dikkat çeken isimlerden biri, İnci Sezer Becel oldu. Becel, İstanbul'daki 39 ilçenin tek kadın kaymakamıydı, kararname ile Nevşehir Valisi olarak atandı. Atama listesindeki tek kadın vali olan Becel, Çatalca'daki son günlerini, en başta şehit aileleri ile vedalaşarak geçireceğini ifade etti.

"BU GÖREVİ LAYIYIKLA YERİNE GETİRMEK İÇİN ÇABA SARFEDECEĞİM"

Çatalca Kaymakamı'nda son günlerini geçiren Becel, tebrikleri kabul ediyor. Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan İnci Sezer Becel,   "Beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten çok meşakkatli, güzel, sorumluluğu yüksek olan bir görev. Layıkıyla yerine getirmek noktasında çaba sarf edeceğim. Allah utandırmasın inşallah. 2015 yılından beri İstanbul Çatalca'da görev yapıyorum. İstanbul'un ilk ve tek kadın kaymakamı olmak da benim için son derece gurur vericiydi. İstanbul'un yüzölçümü en büyük olan ilçesi ve hala köy özelliğini koruyan mahallelerimiz var. Bu 5 yıl içinde toplumun her kesimi ile diyalog kurmaya özen gösterdim. Bunu çok severek yaptım. İnsanlarımız, teyzelerimiz, ablalarımız, abilerimiz bize kapılarını ve gönüllerini açtılar. Onların güler yüzü ve hayır dualarıyla karşılaştığımız zaman, yorgunluğumuzu unuttuk. Her şey gelip geçici ama insanların yüreğinde edindiğiniz yer, son derece kalıcı. Onların sevgisini kazanmak çok önemli. İnşallah, herkesin hayır duasını alarak buradan ayrılmak nasip olacak. İnşallah öyledir diye umuyorum çünkü görev yaptığım her yerde buna gayret ettim" dedi

"KIZ ÇOCUKLARIMIZA, KADINLARIMIZA ROL MODEL OLMAK NOKTASINDA SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Kadınların yönetim kademelerinde görev almasının önemini vurgulayan Becel, "Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde de daha önce 5 yıl kaymakamlık görevi yapmıştım. Dolayısıyla Nevşehir'i biraz bildiğimi zannediyorum. O nedenle Nevşehir olması da benim için ayrıca gurur verici.Tabii kadınların bu tür görevlerde özellikle yönetim kademelerinde olması da son derece önemli. Bu da üzerimizdeki yükümlülüğü ve sorumluluğu biraz daha artırıyor. Kız çocuklarımıza, kadınlarımıza daha yakın olmak, rol model olmak, geleceklerinin şekillenmesinde örnek olma noktasında bir sorumluluk yüklüyor" şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN HAYIR DUASINDAN DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK"

Görev yaptığı süre boyunca dairede oturmaktan ziyade halk ile iç içe olmayı tercih ettiğini söyleyen İnci Sezer Becel, vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler aldığını dile getirerek, "Gerçekten çok güzel geri dönüşler alıyorum ve almaya da devam edeceğimi biliyorum çünkü benim burayla bağım hiç kopmayacak. Ben kaymakamlık yaptığım sürece düzenli olarak okuldaki çocukları ziyaret ettim. En az haftanın bir günü 2 ya da 3 okula gittim. Anasınıfındaki çocuklardan tutun da, lisedeki çocuklara kadar ismimle bilen, beni gördüğünde mutlu olan çocuklar var. Bazen müdürlerimiz de çocuklarımız sizi özledi, ne zaman geleceksiniz  diye mesajlar atılıyor. Görev yaptığım sürede çok dairede oturmayı seven biri değildim. Şehit ailelerimizle, gazilerimiz ile, vatandaşlarımız ile iç içe olmayı tercih ettim. Yaklaşık 23 yıllık kaymakamlık görevim var. Ülkemizin birçok yerinde çalıştım ve çalıştığım her yerde de aynı şekilde davrandım. Bu beni son derece mutlu ediyor çünkü alacağınız hayır duasından daha önemli bir şey benim için yok" ifadelerini kullandı.

"SON GÜNLERİMİ ŞEHİT AİLELERİMİZİ ZİYARET EDEREK GEÇİRECEĞİM"

Çatalca'daki son günlerini nasıl geçireceği sorusuna ise Becel,  "Öncelikle şehit ailelerimizi evlerinde ziyaret edeceğim. Onlar arayarak üzüntülerini dile getiriyorlar. Onlara Allah'a ısmarladık diyeceğim. Mümkün olduğu kadar insanlara ulaşmaya gayret edeceğim, unuttuğum kimse olsun istemiyorum ama zaman da kısıtlı tabii, herkesi görmek belki de mümkün olmayacak. Son günlerimi bu şekilde geçirmeyi düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

"BU MESLEĞİ SEÇMEMİN NEDENİ İNSANLARA DOKUNABİLMEK, SORUNLARINI ÇÖZEBİLMEK"

Kaymakamlık mesleğini seçmeye nasıl karar verdiğini ise İnce Becel, " Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dünyaya geldim ve orada eğitim hayatımı tamamladım. İlçede büyüdüğüm için, bizim gibi ilçede büyüyen insanların devlet ricalinden gördükleri en yüksek devlet memuru kaymakam oluyor. Benim de lise dönemimde, bayramlarda ve resmi geçitlerde hep kaymakamlarımızı görürdük ve bizim için tabii çok özel görevlerdi. Ankara Siyasaldan mezun oldum ve tek girdiğim sınav kaymakamlık sınavı oldu. Kazandıktan sonra Güneydoğu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da görev yaptım. En son İzmir Çeşme Kaymakamlığı'nda görevini sürdürüyordum. Oradan Çatalca'ya 2015 yılında atandım. Kaymakamlığın bana cazip gelmesinin en büyük nedeni insanlara dokunabilmek, sorunlarını çözebilmek, gözlerindeki ışığı, mutluluğu görebilmek. Bu benim için hep çok önemli oldu, mesleği seçmemde de çok etkili oldu. Görevimizi bu sürece kadar inşallah layıkıyla yerine getirmişizdir" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
İnci Sezer Becel, Nevşehir, Çatalca, Becel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 01:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kararnamedeki tek kadın vali İnci Sezer Becel DHA'ya konuştu - Son Dakika

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