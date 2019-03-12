Son Dakika Haberleri: "Kararnameyi görünce şok olduk"

"Kararnameyi görünce şok olduk"

44 dakika önce

Patates ithal edilecek pek fazla ülke yok. Soğan ithal ettiğimiz İran, patates için de en cazip ülke olarak görünüyor.

Patates ithal edilecek pek fazla ülke yok. Soğan ithal ettiğimiz İran, patates için de en cazip ülke olarak görünüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:25 

İran, Ekonomi
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