"Kararnameyi görünce şok olduk"
44 dakika önce
Patates ithal edilecek pek fazla ülke yok. Soğan ithal ettiğimiz İran, patates için de en cazip ülke olarak görünüyor.
Patates ithal edilecek pek fazla ülke yok. Soğan ithal ettiğimiz İran
, patates için de en cazip ülke olarak görünüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:25
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