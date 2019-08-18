Kararsız kaldı
1 saat önce
Yıldızı "Vatanım Sensin" dizisiyle parlayan, ardından "Bir Deli Rüzgar"da başrolü üstlenen Pınar Deniz, yapımcıların yakın takibinde.
Yıldızı "Vatanım Sensin
" dizisiyle parlayan, ardından "Bir Deli Rüzgar"da başrolü üstlenen Pınar Deniz
, yapımcıların yakın takibinde... Yeni sezon öncesi birçok proje için teklif alan oyuncuya son olarak Ay Yapım
imzalı "Zemheri" adlı dizinin başrolü teklif edildi. Deniz'in hangi teklife "evet" diyeceği ve hangi projeyle ekrana döneceği merak konusu.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:19
Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı Defne Samyeli aralarında Deniz Seki ve Cenk Eren'in de olduğu afişte yer almak istemedi Kubilay Aka ile aşk yaşadığı söylenen Hilal Altınbilek, Miray Daner'in adını duyunca çılgına döndü Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı takipçi mi satın aldı?