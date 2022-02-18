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Son dakika: Kararsız sürücü kaza yaptı... Hangi yöne gideceğine karar veremeyen sürücü, orta refüje çarpıp takla attı - Son Dakika

Son dakika: Kararsız sürücü kaza yaptı... Hangi yöne gideceğine karar veremeyen sürücü, orta refüje çarpıp takla attı

18.02.2022 09:40

Son dakika haberler: Kararsız sürücü kaza yaptı.

Kararsız sürücü kaza yaptı... Hangi yöne gideceğine karar veremeyen sürücü, orta refüje çarpıp takla attı

İSTANBUL Kağıthane'de yol ayrımında hangi yöne gideceği konusunda kararsız kalan sürücü, refüje çarparak takla attı. Kazada hafif şekilde yaralanan 1'i kadın 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 08.30 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi'nde meydana geldi. 34 DMD 286 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Emrah Özer yol ayrımına geldiğinde hangi yöne döneceği konusunda kararsız kaldı. Bu sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Özer, refüje çarparak takla attı. Özer ve arka koltukta bulunan Neslihan Bozkurt Talı, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Özer ve Talı, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte aksama oldu. Trafik kaza yapan otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayı gören bir vatandaş, "Araç hızlı bir şekilde geliyordu. Refüje çarptı takla attı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

Son dakika: Kararsız sürücü kaza yaptı... Hangi yöne gideceğine karar veremeyen sürücü, orta refüje çarpıp takla attı
Son dakika: Kararsız sürücü kaza yaptı... Hangi yöne gideceğine karar veremeyen sürücü, orta refüje çarpıp takla attı
Son dakika: Kararsız sürücü kaza yaptı... Hangi yöne gideceğine karar veremeyen sürücü, orta refüje çarpıp takla attı
Son dakika: Kararsız sürücü kaza yaptı... Hangi yöne gideceğine karar veremeyen sürücü, orta refüje çarpıp takla attı
Son dakika: Kararsız sürücü kaza yaptı... Hangi yöne gideceğine karar veremeyen sürücü, orta refüje çarpıp takla attı
Son dakika: Kararsız sürücü kaza yaptı... Hangi yöne gideceğine karar veremeyen sürücü, orta refüje çarpıp takla attı

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Kağıthane, Emrah, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Kararsız sürücü kaza yaptı... Hangi yöne gideceğine karar veremeyen sürücü, orta refüje çarpıp takla attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kararsız sürücü kaza yaptı... Hangi yöne gideceğine karar veremeyen sürücü, orta refüje çarpıp takla attı - Son Dakika
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