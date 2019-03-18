Karartı: 'Tarihten Gerekli Dersleri Çıkarmalıyız'

FRANKFURT Başkonsolosluğu'na bağlı Türk Kültür Merkezi'nde, İstiklal Marşı'nın kabulü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Çanakkale Şehitleri Anma Günü düzenlendi.

FRANKFURT Başkonsolosluğu'na bağlı Türk Kültür Merkezi'nde, İstiklal Marşı'nın kabulü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Çanakkale Şehitleri Anma Günü düzenlendi. Anma etkinliğinde konuşan Başkonsolos Burak Karartı, bin yıldır Anadolu'yu yurt edinen milletimizin, 104 yıl önce tüm yokluk ve zorluklara rağmen Çanakkale'de genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde bağımsızlığa olan inancını ortaya koyduğunu, esarete asla izin vermeyeceğini gösterdiğini ve işgal kuvvetlerine karşı kazandığı zaferle tüm dünyaya tarihi bir ders verdiğini söyledi. Karartı, şöyle konuştu: "Milletimizin 'Çanakkale geçilmez' dedirten bu azim, kararlılık ve cesaretiyle şekillenen birlik ruhu, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulmasıyla taçlanmıştır. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü 18 Mart, aynı zamanda şehitleri anma günüdür. Hayatlarını vatan uğruna feda etmiş tüm şehitlerimizi, başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."



'ÖNEMLİ SORUMLULUKLARIMIZ VAR'



"İstiklal mücadelemizin kahramanlarından biri de şüphesiz, milletimizin vatanını koruma ve savunma azmini en iyi şekilde anlatan İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'dur. Bugünlere kolay gelinmediğini hepimiz biliyoruz. Tarihimizi, atalarımızın fedakarlıklarını çocuklarımıza en güzel şekilde anlatarak, tarihten gerekli dersleri çıkarmak, Cumhuriyet'in kazınımlarını daha da ileriye götürmek için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları yönündeki çabalarınızı artırmanızın, okul yöneticileri ve öğretmenleriyle sürekli temas halinde bulunarak çocuklarınızın eğitimlerini yakından takip etmenizin, onların bilinçli meslek tercihleri yapmaları için bizzat katkıda bulunmanızın, aynı zamanda Türk dili ve kültürü bağlarını da koruyarak, Türkçe ve Türk kültürü derslerine katılmalarını teşvik etmenizin büyük önem taşıdığını da vurgulamak istiyorum."



CANLARINDAN VAZGEÇENLERİ UNUTMA



İşgalci ve sömürgeci güçlere karşı kararlılık ve cesaretle gösterilen iradenin her türlü silahtan daha güçlü olduğunu belirten Frankfurt Eğitim Ataşesi Bora Başaran ise şöyle dedi: "Çanakkale Savaşı'nda 100 binin üzerinde üniversiteli gencimizi toprağa vermemiz özellikle İstiklal Savaşı ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarında eğitimli insan eksikliği olarak karşımıza çıkar. Çanakkale'de bir neslin kaybedildiğinin unutulmaması gerekir. Aziz vatanımızı müdafaa etmek için işgalden kurtarabilmek için hayatlarının baharında canlarından vazgeçen şehitlerimizin hak ve hatıraları her daim unutulmaması gerekir. Dileğim, ülkemiz topraklarının nasıl vatan olduğunu hiçbir vatandaşımızın unutmamasıdır. Çanakale'de yaşananlar İstiklal Marşımızın 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!' dizelerinin bağımsızlık ateşini gerçek anlamda ifadesini bulması bakımından son derece önemlidir. İstiklal Marşımız tarihi boyunca boyunduruk altına girmemişlerin vicdanların direnişini, vatan sevgisini simgelemiştir."



Türk Kültür Merkezi Korosu ile Türkçe öğretmenlerinin Çanakkale türküleri ve şiirlerini seslendirdiği anma toplantısına konuklara bulgur ve hoşaf ikram edildi.

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