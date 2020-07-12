Karasal ve denizel istilacı tür projeleriyle ilgili bilgiler için web sitesi - Son Dakika

Karasal ve denizel istilacı tür projeleriyle ilgili bilgiler için web sitesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yürüttüğü 2 projeye ilişkin çeşitli bilgileri, bu alana ilgi duyan vatandaşların kullanımına sunmak üzere 2 web sitesini hizmete aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yürüttüğü 2 projeye ilişkin çeşitli bilgileri, bu alana ilgi duyan vatandaşların kullanımına sunmak üzere 2 web sitesini hizmete aldı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğinde 2018 yılından bu yana "Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi (MARIAS)" yürütülüyor.

Küresel Çevre Fonunca desteklenen proje, aslan balığı, balon balığı, Atlantik denizyıldızı gibi denizel istilacı yabancı türlerle ilgili çalışmaları kapsıyor.

Projeyle önemli denizel biyolojik çeşitlilik alanlarında istilacı yabancı türler belirlenerek etkilerinin azaltılması veya yok edilmesi, bu türlerin doğal türler ve habitatlar üzerinde baskı olmaktan çıkarılması ve izlenmesi amaçlanıyor.

DKMP Genel Müdürlüğü ayrıca Eylül 2019'da " Türkiye'deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi'ni (TERIAS)" hayata geçirdi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Dönemi çerçevesinde yürütülen projeyle, karasal ekosistemlerdeki ve iç su ekosistemlerindeki yerli türlere, tabiata, ekonomiye ve insan sağlığına zarar veren istilacı yabancı türlerin belirlenmesi, bu türlerin girişlerinin engellenmesi, kontrol edilmesi, olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yönetilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, ham bostan (it dolanbacı), yeşil papağan, su maymunu, İsrail sazanı, sivrisinek balığı ve kırmızı yanaklı su kaplumbağası türlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Genel Müdürlük, bu 2 projeye ilişkin çeşitli bilgileri, bu alana ilgi duyan vatandaşların kullanımına sunmak üzere 2 yeni web sitesini hizmete aldı. TERIAS için http://karasalistilacilar.org uzantılı, MARIAS Projesi için de https://istilacilar.undp.org.tr uzantılı web sitesi ziyarete açıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karasal ve denizel istilacı tür projeleriyle ilgili bilgiler için web sitesi - Son Dakika Ekonomi
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