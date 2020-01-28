Karaşar'da armut ağaçları aşılanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaşar'da armut ağaçları aşılanacak - Son Dakika

Karaşar'da armut ağaçları aşılanacak

6 saat önce

Beypazarı ilçesi Karaşar Mahallesi'ndeki Ahlatlar armut ağaçları aşılanacak.

Karaşar'da armut ağaçları aşılanacak, System.String[]

Beypazarı ilçesi Karaşar Mahallesi'ndeki Ahlatlar armut ağaçları aşılanacak.

Karaşar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Kaytanbıyık, AA muhabirine, eskiden belde olan mahallelerinde meyveciliğin yeniden canlanacağını söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek alarak, armut ağaçlarının aşılayacaklarını aktaran Kaytanbıyık, "Karaşar, eskiden meyve deposu olarak bilinirdi. Bunu yeniden canlandırmak için çalışmalarımız var. İlk etapta kocamış meyve ağaçlarıyla Ahlatları aşılayarak işe başlayacağız." dedi.

Beypazarı, Karaşar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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