Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği 67 yaşında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği 67 yaşında - Son Dakika

Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği 67 yaşında

6 saat önce

Karaşar Kültür Yardımlaşma, Turizm ve Güzelleştirme Derneğinin 67. yıldır faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği 67 yaşında, System.String[]

Karaşar Kültür Yardımlaşma, Turizm ve Güzelleştirme Derneğinin 67. yıldır faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Merkezi Ankara'da bulunan derneğin başkanı Mehmet Kaytanbıyık, derneğin kurulduğundan bugüne kadar kesintisiz olarak her türlü sosyal ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaytanbıyık, 67 yıldır gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinliklerde derneğe verdikleri maddi ve manevi destekten dolayı üyelere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Allah ömür verdiği sürece derneğimiz çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır. Kuruluşundan bugüne kadar hizmeti geçen, emek veren, maddi manevi desteğini esirgemeyen hemşehrilerimize ve gönül dostlarımıza minnet ve şükranlarımızı iletiyor, aramızdan ayrılanları da rahmetle yad ediyoruz. Derneğimizin sosyal ve kültürel etkinlikleri 67 yıldır olduğu gibi bundan sonra da sürecektir. Bu anlamda bize güvenen derneğimiz üyeleri gönül dostlarına sonsuz teşekkürler."

Karaşar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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