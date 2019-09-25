Son Dakika Haberleri: Karaşar Mahallesi Halkevinde temizlik çalışması
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Karaşar Mahallesi Halkevinde temizlik çalışması

40 dakika önce

Beypazarı ilçesinin Karaşar Mahallesindeki halkevinin iç mekan, dış mekan ve bahçe temizliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yapıldı.

Karaşar Mahallesi Halkevinde temizlik çalışması, System.String[]

Beypazarı ilçesinin Karaşar Mahallesindeki halkevinin iç mekan, dış mekan ve bahçe temizliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yapıldı.

Karaşar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Kaytanbıyık, mahallelerinde bulunan halkevini çok amaçlı kullandıklarını, özel günlerde burada toplanarak hasbıhal ettiklerini söyledi.

Mahallelerine her türlü desteği veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden Kaytanbıyık, "Gayet güzel bir temizlik oldu. Dediğim gibi özel günlerde burada toplanıyoruz. Halkevinde halk dinlenmeye devam ederken onların sorunlarını da yetkili mercilere iletiyoruz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı, Karaşar, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:08 Kaynak: AA
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