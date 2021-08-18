KARASİS KALESİ'NİN YOLU YAPILIYOR - Son Dakika

KARASİS KALESİ'NİN YOLU YAPILIYOR

ADANA'nın Kozan ilçesinde bulunan tarihi Karasis Kalesi'nin turizme kazandırılması için yol yapım çalışmalarına başlandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde bulunan tarihi Karasis Kalesi'nin turizme kazandırılması için yol yapım çalışmalarına başlandı. M.Ö. 3'üncü yüzyılda Seleukoslar döneminde inşa edildiği tahmin edilen Karasis Kalesi'nin turizme kazandırılması için çalışmalara hız verildi. Kaleye ulaşan yolun yapımına başlandı. AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yaklaşık 101 bin TL maliyetli proje hakkında bilgi veren Dağlı, Karasis Kalesi'ni, ulaşımının zorluğu nedeniyle turizme kazandıramıyorduk, Orman Bakanlığımız'ın ayırdığı ciddi bir bütçeyle bugün burada çalışmaya başladık. Yaklaşık 2.5 kilometrelik yolu ekim ayına kadar tamamlayarak turizme kazandıracağız. Yol açıldıktan sonra Kozan, turizm açısından önemli bir nokta olacak dedi. Dağlı, AK Parti Hükümeti olarak Kozan'a adliye binası ve huzur evi projesinin de başlayacağını belirtti.

Son Dakika

28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı

Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler

ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu

PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı

Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?

Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı

Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek

ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı