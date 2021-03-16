Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bloklar hızla yükseliyor - Son Dakika

Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bloklar hızla yükseliyor

16.03.2021 12:02
Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bloklar hızla yükseliyor, System.String[]

Nevşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde gerçekleştirilen Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde gerçekleştirilen Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yapımı tamamlanan bloklarda incelemelerde bulunarak örnek daireyi gezdi.

Nevşehir'in Karasoku, Hacı Rüştü, Herikli, 20 Temmuz, Kapucubaşı ve İbrahim Paşa Mahallelerinin büyük bir bölümünü içerisine alan Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabı için inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Projenin 1. etabında İbrahim Paşa Mahallesi sınırlarındaki eski sebze pazarı içerisinde yer alan bölgede 41 adet konut ve 31 adet dükkanın yapımı gerçekleştiriliyor. TOKİ'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu örnek mimari projelerinden birinin uygulanacağı alanda incelemelerde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, projenin son durumu hakkında bilgiler aldı. Beraberinde Başkan Yardımcısı Ersin Erol ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte örnek daireyi gezen Başkan Savran, yüklenici firma yöneticileri ile de görüştü.

Projede şu ana kadar 34 daire ve 27 dükkanın büyük oranda kaba inşaat çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Başkan Savran, projenin 2. etabı için ise hak sahipleri ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. - NEVŞEHİR

Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bloklar hızla yükseliyor
Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bloklar hızla yükseliyor
Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bloklar hızla yükseliyor
Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bloklar hızla yükseliyor

Kentsel Dönüşüm Projesi, Kentsel Dönüşüm, Nevşehir, Toki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bloklar hızla yükseliyor - Son Dakika


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