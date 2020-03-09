Karasu Çayı eski su seviyesine kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karasu Çayı eski su seviyesine kavuştu - Son Dakika

Karasu Çayı eski su seviyesine kavuştu

6 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı eski su seviyesine kavuştu.

Karasu Çayı eski su seviyesine kavuştu, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı eski su seviyesine kavuştu.


Mardin'in Mazıdağı ilçesinin yaz cenneti olarak bilinen ve yaz aylarında turistlerin gözdesi olan Karasu Çayı bölgede yağışların etkili olmasıyla birlikte su seviyesi eski haline ulaştı. Çok eski geçmişe sahip Karasu Çayının hiç böyle kurumadığını ve bölgeye sulama kuyuları gelmesiyle yaz aylarında kuruduğunu belirten vatandaşlar, kış aylarında ise eski seviyelerine kavuştuğunu söyledi. Karasu köyünde ikamet eden Yusuf Demir, "Yaz aylarında içinde hiç su kalmıyor. Çok eski geçmişe sahip Karasu Çayı bir kaç senedir böyle kurumaya başladı. Kuruma sebebi ise arazi sulama, kuyular ve yağışların azalmasıdır. Göksu Barajı'nı besleyen Karasu Çayının bu hale geleceği kimsenin aklından dahi geçmezdi" dedi. - MARDİN

Mazıdağı, Mardin, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
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