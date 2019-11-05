Son Dakika Haberleri: Karasu Çayı renk cümbüşü ile hayranlık uyandırıyor
Son Dakika Güncel Karasu Çayı renk cümbüşü ile hayranlık uyandırıyor

Karasu Çayı renk cümbüşü ile hayranlık uyandırıyor

6 saat önce

Medeniyet ve hoşgörü kenti Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Karasu Çayı ve vadisi sonbaharda sunduğu manzarayla ilgi çekiyor.

Karasu Çayı renk cümbüşü ile hayranlık uyandırıyor, System.String[]

Medeniyet ve hoşgörü kenti Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Karasu Çayı ve vadisi sonbaharda sunduğu manzarayla ilgi çekiyor.

"Gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak nitelendirilen taşın ve hoşgörünün kenti Mardin gibi ilçeleri de her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Mazıdağı ilçesinde, Diyarbakır-Mardin kara yolundaki Karasu Çayı ve vadisinde, sonbaharın gelişiyle oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

10 kilometrelik yürüyüş güzergahına sahip vadide ziyaretçiler, manzarayı izliyor, su ve kuş sesleri eşliğinde yürüyüş yaparak, sakin bir ortamda doğa ile iç içe temiz havayı solumanın keyfini yaşıyor.

Karasu Çayı ve vadisi irili ufaklı onlarca şelaleyle ve doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunlarınca da tercih ediliyor.

Diyarbakır, Mazıdağı, Mardin, Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:44 Kaynak: AA
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