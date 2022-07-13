Karasu'da 18 yaşındaki genç evde ölü bulundu - Son Dakika
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Karasu'da 18 yaşındaki genç evde ölü bulundu

13.07.2022 15:35
Karasu'da 18 yaşındaki genç evde ölü bulundu

Tatil için Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen 18 yaşındaki Eren Topal, evde ölü bulundu.

Tatil için Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen 18 yaşındaki Eren Topal, evde ölü bulundu.

Aziziye Mahallesi Şehit Atıf Ödül Caddesi'ndeki evlerine İstanbul'dan tatil için gelen Topal'dan bir süredir haber alamayan ailesi, durumu ilçedeki yakınlarına bildirdi.

Eve giden akrabaları Topal'ı banyoda hareketsiz bulunca sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Topal'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karasu'da 18 yaşındaki genç evde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karasu'da 18 yaşındaki genç evde ölü bulundu - Son Dakika
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