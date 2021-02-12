Karasu'da 2 katlı ev yanarak küle döndü - Son Dakika

Karasu'da 2 katlı ev yanarak küle döndü

12.02.2021 01:27

Karasu'da 2 katlı ev yanarak küle döndü Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karasu'da 2 katlı ev yanarak küle döndü

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Adem S.'ye ait fındıklık bahçesinde bulunan betonarme iki katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evi alevlerin sardığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın esnasında ise evde kimsenin bulunmaması teselli kaynağı olurken, iki katlı betonarme yapı kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ahmet S.'nin komşusu Recep Ali Özcan, "Yangın söndürüldü. Ardından soğutma işlemi devam etti. Allah beterinden korusun, diyorum. Can kaybı yok. Evde kimse yoktu. Buna da şükür. Komşularımız yolda. Sahipleri geliyor" sözlerine yer verdi.

Karasu'da 2 katlı ev yanarak küle döndü
Karasu'da 2 katlı ev yanarak küle döndü
Karasu'da 2 katlı ev yanarak küle döndü
Karasu'da 2 katlı ev yanarak küle döndü

Sakarya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karasu'da 2 katlı ev yanarak küle döndü - Son Dakika


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