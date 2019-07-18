Son Dakika Haberleri: Karasu'da 2 menfez ve 1 köprü kullanılmaz hale geldi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karasu'da 2 menfez ve 1 köprü kullanılmaz hale geldi

2 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle 2 menfez 1 köprü kullanılmaz hale geldi.

Karasu'da 2 menfez ve 1 köprü kullanılmaz hale geldi, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle 2 menfez 1 köprü kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinde meydana gelen yoğun yağış sebebi ile Kurudere Mahallesi sınırları içinde kalan fındık bahçelerine ulaşım sağlayan yollardaki 2 menfez ve 1 köprü kullanılmaz duruma geldi. Yine aynı mahalle sınırları içinde kalan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) ait içme suyu aktarma istasyonu maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan, Kocaali ilçesinde de büyük çapta hasara neden olan sel, bölgede bulunan bazı iş yerlerini de yıkıp geçti. - SAKARYA
Kurudere, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar Camide uyuyakaldı, gece yarısı uyanıp ikinci kattan atlayınca hastanelik oldu Hoparlör tamir eden imam minareden düştü Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü! O anlar saniye saniye görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:52:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karasu'da 2 menfez ve 1 köprü kullanılmaz hale geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]