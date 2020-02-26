Karasu'da 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamalar esnasında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.



Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamalar devam ediyor. Bu kapsamda iş yeri dokunulmazlığı ihlal etme, mala zarar verme ve yakacak nitelikte emval veren ağaç kesme suçlarından 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.S. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs polis merkezi amirliğindeki işlemleri sonrasında Karasu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilecek. - SAKARYA