Karasu'da 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karasu'da 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Karasu'da 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

18 dakika önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde emniyet ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 13 adet suç kaydı ve 7 yıl 6 ay 2 gün hapis cezasıyla 3 bin 740 TL adli para cezası olduğu tespit edilen şahıs yakalandı.

Karasu'da 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde emniyet ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 13 adet suç kaydı ve 7 yıl 6 ay 2 gün hapis cezasıyla 3 bin 740 TL adli para cezası olduğu tespit edilen şahıs yakalandı.


Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda L.Ö. isimli şahsa yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) esnasında 4 adet basit yaralama, 3 adet tehdit, 1 adet mala zarar verme, 1 adet taksirle ölüme neden olma, 1 adet yaralama, 2 adet kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya kabul etmek, 1 adet hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 13 adet aranması olduğu tespit edildi. Şahsın ayrıca 7 yıl 6 ay 2 gün ve 3 bin 740 TL para cezası olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gerekli adli işlemlere başlanıldı. - SAKARYA

Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:09 Kaynak: İHA
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