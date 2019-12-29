Karasu'da 9 kilometrelik doğa yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karasu'da 9 kilometrelik doğa yürüyüşü - Son Dakika

Karasu'da 9 kilometrelik doğa yürüyüşü

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kentin tarih ve turizmde ön plana çıkması amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında 9 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Karasu'da 9 kilometrelik doğa yürüyüşü, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kentin tarih ve turizmde ön plana çıkması amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında 9 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.


Bozüyük Kaymakamlığı ile Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğinde Bozalan köyü ile Karasu mevkisi arasında gerçekleştirilen ve yaklaşık 9 kilometrelik doğa yürüyüşüne, Vali Bilal Şentürk, Kaymakam Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Murat Günhan, TSO Başkanı Buğra Levent ve üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu ve üyeleri, Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Nadir Koparan ve üyeleri, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Karasunun çıkış noktasından ve yürüyüş güzergahı üzerindeki balık üretim tesislerinde incelemede bulunan Vali Şentürk ve beraberindekiler, doğa ile iç içe yürümenin yanında tarihi mekanları ve coğrafyadaki zengin bitki örtülerini görme imkanı buluyorlar.


Vali Şentürk, gerçekleştirilen etkinliklerle, insanların daha rahat istifade edebileceği ve doğa harikası güzelliklerden yararlanabileceği mekanları turizme kazandırmayı planladıklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Bozüyük, Bilecik, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi
Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller AK Partili isimden çok konuşulacak iddia: Rant, rant diyen CHP'liler, Kanal İstanbul güzergahında arsa topluyor Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak

Son Dakika Haberleri
22:31 Otomobille panelvan minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
22:30 Ayvalık'ta 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
22:30 Alkollü sürücünün kullandığı otomobil su kanalına düştü - Son Dakika
22:30 Evden kovulunca kapıyı kilitleyip kendine zarar verdi - Son Dakika
22:30 Karlı yolda 9 otomobil birbirine girdi: 3 yaralı - Son Dakika
21:26 Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
20:26 Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 22:34:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karasu'da 9 kilometrelik doğa yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]