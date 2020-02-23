Karasu'da apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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Karasu'da apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
6 saat önce
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:09 Kaynak: İHA
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi üzerinde bulunan 123 No'lu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.
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