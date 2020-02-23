Karasu'da apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karasu'da apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Karasu'da apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Karasu'da apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.


Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi üzerinde bulunan 123 No'lu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.


Büyük çapta maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, İtfaiye, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:09 Kaynak: İHA
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