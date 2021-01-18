Karasu'da apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bina sakinlerinden Ömer Filizfidanoğlu, "Voltajların inip yükselmesi büyük sorun oluyordu. Sonunda bina panomuz yandı. Çok sık voltaj dengesizliği yaşıyoruz. Yetkililerden bölgemizdeki voltaj sorununa çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

İtfaiye ekipleri de gerekli kontrolleri yaparak bölgeden ayrıldı.

Dumanları fark eden apartman sakinleri, yangın tüpleriyle müdahalede bulundu.

Kuzuluk Mahallesi Kızılcık Caddesi'nde 3 katlı apartmanın elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sakarya 'nın Karasu ilçesinde bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.

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