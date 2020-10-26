Karasu'da asayiş, trafik ve korona virüs uygulamaları - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde son bir hafta boyunca asayiş, trafik ve korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalar kapsamında, aranması olan toplam 6 şahıs yakalanırken, 10 iş yeri ve 5 kişiye ise korona virüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten işlem yapıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-25 Ekim tarihleri arasında asayiş, trafik ve korona virüs tedbirleri kapsamında bir takım uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar kapsamında; cezaevi firarisi olan 28 yıl 1 hapis cezası olan bir şahıs ve çeşitli suçlardan aranması olan toplam 6 şahıs yakalandı. 5 adet ruhsatsız silah ve 6 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği uygulamalarda, 103 araca toplam 29 bin 827 TL idari para cezası uygulandı. 1 araçta 'Çakar' ismi verilen uyarı lambası ele geçirilirken, 4 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan, 10 iş yeri ve 5 kişiye ise korona virüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten işlem yapıldı. - SAKARYA