Karasu'da asayiş ve trafik denetimi - Son Dakika

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Üç noktada yapılan eş zamanlı asayiş ve trafik denetimlerinde kısa süre önce göreve başlayan bekçiler de hazır bulundu.

Karasu Kaymakamlığı önü, 32 Evler mevkii ve Özpınar kavşağında yapılan GBT ve Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki uygulamalarda 90 araç ve 245 şahıs sorgulandı.

İşletmelere yönelik denetimlerde ise 47 işyeri ve 5 düğün salonunda kontroller gerçekleştirildi. 1 kahvehaneye hıfzıssıhha kurulu gereği okey oynatmaktan tutanak tanzim edildi. 5 şahsa ise maske takmamaktan idari işlem uygulandı.