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Karasu'da asayiş ve trafik uygulaması

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu uygulamalarda silah ve mermi ele geçirilirken, sürücülere 2 bin 488 TL para cezası kesildi.

Karasu'da asayiş ve trafik uygulaması, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu uygulamalarda silah ve mermi ele geçirilirken, sürücülere 2 bin 488 TL para cezası kesildi.


Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesinde uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri yaptıkları şok uygulamalarla hakkında yakalama kararı bulunan 3 şahsı yakalarken, ruhsatsız 2 adet tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi.


Plaj Caddesi Hükümet Konağı önünde yapılan asayiş ağırlıklı trafik uygulamasında ise 19 araç denetlenirken, 33 şahın GBT sorgulaması yapıldı. Sürücülere toplam 2 bin 488 TL para ceza kesildi. - SAKARYA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:44 Kaynak: İHA
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