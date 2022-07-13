Karasu'da bayramda yapılan denetimlerde 478 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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Karasu'da bayramda yapılan denetimlerde 478 sürücüye ceza kesildi

13.07.2022 17:07
Karasu'da bayramda yapılan denetimlerde 478 sürücüye ceza kesildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kurban Bayramı'nda kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen uygulamalarda 478 sürücüye 186 bin 876 lira ceza uygulandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kurban Bayramı'nda kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen uygulamalarda 478 sürücüye 186 bin 876 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayramda oluşturdukları kontrol noktalarında 2 bin 250 aracı sorguladı, 178 araca 101 bin lira idari para cezası kesti.

Ayrıca, 3 bin 167 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapan jandarma, yaralanmalı ve hasarlı 4 trafik kazasına müdahale etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde ise 379 araç sorgulandı, 300 sürücüye 85 bin 876 lira ceza uygulandı.

Ekipler, 2 bin 380 şahsın GBT sorgusunu gerçekleştirirken, 5'i yaralanmalı, 3'ü hasarlı 8 kazada görev aldı.

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Sakarya'da ihtiyaç sahibi aileler bayramda unutulmadı Sakarya'da ihtiyaç sahibi aileler bayramda unutulmadı Çöp konteynırları dezenfekte ediliyor Çöp konteynırları dezenfekte ediliyor
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Hisarcık, Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karasu'da bayramda yapılan denetimlerde 478 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karasu'da bayramda yapılan denetimlerde 478 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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