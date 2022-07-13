İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde ise 379 araç sorgulandı, 300 sürücüye 85 bin 876 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, 3 bin 167 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapan jandarma, yaralanmalı ve hasarlı 4 trafik kazasına müdahale etti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Hisarcık, Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karasu'da bayramda yapılan denetimlerde 478 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.