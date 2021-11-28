Karasu'da "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" konseri - Son Dakika

Karasu'da "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" konseri

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" konseri düzenlendi.

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" konseri düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen konser öncesinde, hayatını kaybeden öğretmenler anısına sunum yapıldı. Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, toplumu şekillendiren öğretmenlerin kendileri için de konser verebilen örnek meslek grubu olduğunu söyledi. Müzik öğretmeni Nesrin Bozkurt da daha önce benzer etkinlikler düzenlediklerini, halkın ve eğitimcilerin bu tür programlara ilgisinin çok fazla olduğunu kaydetti. Karasu'daki eğitimciler, daha sonra meslektaşlarına müzik dinletisi sundu.

Son Dakika

Bir mide bulandıran başka bir detay daha! Hasan Yağal, tecavüzden doğan çocuğunu da istismar etmiş

Bir dönem Türkiye en çok bu konuyu konuştu! İşte Susurluk, Barnabas İncili ve Abdullah Çatlı gerçeği

Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak

Bakan Yanık, Müslüme'nin ölümünü cinayet olarak tanımladı: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı

Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor

Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark

Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek

İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!