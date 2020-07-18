Karasu'da bir sokakta 27 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Karasu'da bir sokakta 27 ev karantinaya alındı
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokakta 27 ev karantinaya alındı.
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokakta 27 ev karantinaya alındı. Sokağın girişlerine toprak dökülürken, bölgede jandarma ekipleri görevlendirildi.
Karasu ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi Türkköyü Sokak'ta yaşayan 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağın 27 evlik kısmı karantinaya alındı. Sokağın girişleri toprakla kapatılıtken, jandarma ekipleri bölgede görevlendirildi. Mahalle Muhtarı Tuncay Tıkan, "Mahallemizde 4 kişinin testi pozitif çıktı. Bayrama kadar inşallah her şey biter" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:26 Kaynak: DHA
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