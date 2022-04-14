KARASU'DA ÇALILIK ALAN YANDI - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, çalılık alanda yangın çıktı. Ekipler, 40 dönüm alanda etkili olan yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı.

Öğle saatlerinde, Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki çalılık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri bölgeye geldi. İtfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale etti. Yanan çalı ve otlar nedeniyle 40 dönüm alana yayılan yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.