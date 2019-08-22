Son Dakika Haberleri: Karasu'da çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
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Karasu'da çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı

23 dakika önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Karasu'da çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bir kişi başından vurularak ağır yaralandı.


Olay, Karasu ilçesine bağlı Paralı Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık işçisi olarak Karasu'ya gelen 19 yaşındaki Ş.T., Adapazarı'ndan gelen arkadaşlarıyla alkol aldıkları sırada aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışma büyüyünce şahıslardan biri belindeki silahı çıkarıp Ş.T.'yi başından vurarak yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ş.T.'nin başından vurularak ağır yaralandığını öğrenen yakınları hastaneye akın etti. Hastanede gerginlik çıkaran Ş.T.'nin yakınları güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı. Öte yandan Ş.T.'yi vuran şahsın, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:20 Kaynak: İHA
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