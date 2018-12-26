Son Dakika Haberleri: Karasu'da Çocuk Etkinliği Düzenlendi

Karasu'da Çocuk Etkinliği Düzenlendi

58 dakika önce

Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu Yardımhane Derneği tarafından Karasu'da çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Karasu'da Çocuk Etkinliği Düzenlendi, System.String[]
Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu Yardımhane Derneği tarafından Karasu'da çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Karasu TOKİ Ortaokulu Salonu'nda düzenlenen etkinlikte sıfır ila 12 yaş arası çocuklara kışlık kıyafet dağıtıldı ve dernek görevlileri tarafından çocukların yüzü rengarenk boyandı.

Çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren derneğin İstanbul Aile Başkanı Ali Kahya, derneğin 9 yıl önce 5 kişinin ihtiyaç sahipleri çocukları giydirmek için kurulduğunu söyledi.

Derneğin yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştığını dile getiren Kahya, şöyle konuştu:

"Derneğimiz 750 hayırsever ve üyesiyle bir kuruluş haline geldi.Bu etkinliklerin büyümesinden dolayı platform olarak kalamadık daha sonra da yasalar gereği dernekleştik. Derneğimiz amacına hizmet için çalışıyor. Herkes kendi işiyle ilgileniyor ve faydalı olmaya çalışıyoruz. 2 yıl önce yurt dışında da çalışmalar başlattık. Uganda'da bir yetimhanedeki 405 çocuğun tüm ihtiyaçları hayırseverler tarafından karşılanıyor. Ayrıca dernek olarak 17 ilde kışlık kıyafet etkinliği yapıyoruz. Etkinlik ile Sakarya'daki 54 çocuğumuzun isteklerini yerine getirmiş olduk. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Etkinlikte dernek üyelerince çocuklara hediye dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:24 Kaynak: AA

İstanbul, Karasu, Güncel
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