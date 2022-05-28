KARASU'DA DALGALARLA AÇIĞA SÜRÜKLENİRKEN SAHİLDEKİLER KURTARDI - Son Dakika
Üye Girişi

KARASU'DA DALGALARLA AÇIĞA SÜRÜKLENİRKEN SAHİLDEKİLER KURTARDI

28.05.2022 19:13

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denize giren Afganistan uyruklu kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denize giren Afganistan uyruklu kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan kişi tedavi altına alındı.

Olay öğleden sonra, Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan plajda meydana geldi. Denize giren Afganistan uyruklu bir kişinin çırpınmaya başladığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek yardıma koştu. Yaklaşık 20 dakika suda kalan ve bilinci kapalı olan genç, denizden çıkarıldı. Sahile gelen sağlık ekibi, kalp masajı yaptı. Ambulans ile Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ismi öğrenilemeyen kişi tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

KARASU'DA DALGALARLA AÇIĞA SÜRÜKLENİRKEN SAHİLDEKİLER KURTARDI
KARASU'DA DALGALARLA AÇIĞA SÜRÜKLENİRKEN SAHİLDEKİLER KURTARDI
KARASU'DA DALGALARLA AÇIĞA SÜRÜKLENİRKEN SAHİLDEKİLER KURTARDI
KARASU'DA DALGALARLA AÇIĞA SÜRÜKLENİRKEN SAHİLDEKİLER KURTARDI
KARASU'DA DALGALARLA AÇIĞA SÜRÜKLENİRKEN SAHİLDEKİLER KURTARDI

YORUMLAR
500
Sahilde dedektörle ziynet eşyası arayan adam: Hem sahil temizleniyor, hem de ek gelir kapısı oluyor Sahilde dedektörle ziynet eşyası arayan adam: Hem sahil temizleniyor, hem de ek gelir kapısı oluyor Sürüklenen motoryat, kurtarıldı Sürüklenen motoryat, kurtarıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARASU'DA DALGALARLA AÇIĞA SÜRÜKLENİRKEN SAHİLDEKİLER KURTARDI - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:07 10 dakikada 6 kilo börek yediler! Hepsi, 3 bin liralık ödülü kazanmak için
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 19:49:43. #1.12#
SON DAKİKA: KARASU'DA DALGALARLA AÇIĞA SÜRÜKLENİRKEN SAHİLDEKİLER KURTARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement