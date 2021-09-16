KARASU'DA DENİZDE 3 HORTUM OLUŞTU - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, denizde hortum oluştu. Biri büyük 2'si küçük hortum denizde etkili olduktan plaja ulaştıktan sonra kayboldu.
Saat 18.15 sıralarında Karasu ilçesinde denizde 3 hortum oluştu. Kıyıya yakın yerde oluşan hortum korku yarattı. 1'i büyük 3 hortuma kıyıda bulunanlar endişeyle baktı. Hortum denizin içerisinde etkili olduktan sonra plaja ulaştı. Plajda kumları kaldıran hortum daha sonra kayboldu. Çevredekiler korku ile plajdan kaçtı.
Kaynak: DHA
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